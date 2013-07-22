Гус Хіддінк пішов з поста головного тренера «Анжи»

Про це повідомляє РІА "Новости".

Голландський фахівець Гус Хіддінк пішов з поста головного тренера футбольного клубу "Анжи", повідомляється на офіційному сайті команди з Махачкали.

У перших двох турах чемпіонату Росії сезону-2013/14 "Анжи" вдалося набрати лише одне очко: за упущеною перемогою у грі з "Локомотивом" (нічия 2:2) послідувала поразку від "Динамо" (1:2), причому "біло-блакитні "забили переможний гол на 95-й хвилині матчу з пенальті.

Сьогодні Гус Хіддінк зустрівся з керівництвом клубу "Анжи" і подав прохання про відставку. ФК" Анжи "ухвалив рішення задовольнити прохання головного тренера і розірвати трудові відносини. Клуб щиро дякує Гусу Хіддінку за значний внесок у розвиток клубу і бажає успіху у подальшій кар'єрі ", - йдеться в заяві махачкалинців.

На тему: Головний тренер «Барселони» подав у відставку

Хіддінк, під керівництвом якого збірна Росії дійшла до півфіналу на чемпіонаті Європи-2008, очолював "Анжи" з лютого 2012 року. У минулому сезоні махачкалинці стали бронзовими призерами чемпіонату країни.