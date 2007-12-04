Міліціонерів на матчах «Шахтаря» поменшає

Головне облуправління МВС України в Донецькій області скорочує число міліціонерів, присутніх безпосередньо на стадіоні під час матчів команди "Шахтар".

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю обласного УВС, це викликано тим, що "порядок на секторах значно покращився за рахунок чіткої організації несення служби біля спортивних арен". "За останній час порушень стало менше. Тому основний порядок на території стадіону забезпечуватимуть стюарди", - сказали в УВС.

В УВС також уточнили, що кількість співробітників міліції скорочуватиметься поступово. "На території стадіону співробітники міліції, звичайно, будуть, але не в тій кількості, як це було раніше", - запевнили в УВС .

При цьому додали, що сьогодні матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Бенфіка" "також не стане винятком".

"Головним завданням міліції залишиться охорона пристадіонної території та забезпечення пропускного режиму. В межах стадіону діятимуть слідчо-оперативні групи й групи документування. В разі потреби будуть задіяні резерви", - акцентували в УВС .

Водночас, у прес-службі ФК "Шахтар" повідомили, що сьогодні безпеку на стадіоні під час матчу "Шахтар" – "Бенфіка" забезпечуватимуть 570 співробітників міліції та 315 стюардів.