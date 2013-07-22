Українка виграла етап Кубка Європи з триатлону

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, найсильніша триатлетка України блискуче провела останній вид програми – біг, показавши найкращий час.

Це забезпечило Єлістратовій і загальну перемогу. Дистанцію вона подолала за 1 годину 02 хвилини 40 секунд.

Трійку призерів змагань у Тарту також доповнили Малгожата Отворовська з Польші та Івана Курячкова зі Словаччини.