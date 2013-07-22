Українка виграла етап Кубка Європи з триатлону
12:43, 22 липня 2013Спорт
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На етапі Кубка Європи з триатлону в Тарту (Естонія) українка Юлія Єлістратова фінішувала першою.
Юлія Єлістратова фінішувала першою
Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, найсильніша триатлетка України блискуче провела останній вид програми – біг, показавши найкращий час.
Це забезпечило Єлістратовій і загальну перемогу. Дистанцію вона подолала за 1 годину 02 хвилини 40 секунд.
Трійку призерів змагань у Тарту також доповнили Малгожата Отворовська з Польші та Івана Курячкова зі Словаччини.
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