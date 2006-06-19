Завершився матч Того – Швейцарія

У Дортмунді завершився матч ЧС-2006 Того – Швейцарія. Європейці перемогли (2:0), набрали чотири очки і тепер ділять перше місце в групі G з Кореєю. У останньому турі лідери грають один з одним, причому у разі нічиєї перевагу одержать швейцарці. Франція з двома очками залишилася на третьому місці і тепер зобов`язана обігравати Того (африканці втратили шанси на потрапляння в плей-офф).

Рахунок на 16-й хвилині відкрив Александер Фрай. Він одержав поперечну передачу, знаходячись в декількох метрах від воріт, і легко переправив м`яч в сітку. Швейцарські футболісти по суті розіграли комбінацію усередині штрафної, але захисники Того не змогли їм перешкодити. Підсумок матчу в самій кінцівці підвів Транкілло Барнетта – 2:0.

Лента.ру