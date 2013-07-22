11 українських плавців виступлять на чемпіонаті світу в Барселоні

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов.

За його словами, кожен спортсмен на цьому турнірі націлений на боротьбу за нагороди.

"На двох останніх міжнародних змаганнях наші спортсмени завоювали 10 медалей: по п'ять медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів і на Універсіаді в Казані. Це свідчить про хорошу підготовку наших плавців", - зазначив Сердінов.

Як сказав тренер, у команді є як визнані лідери, так і юніори, які мають відмінні перспективи вже на найближчих стартах. До лідерів він відніс чемпіонів світу та Європи Ігоря Борисика, Андрія Говорова, Сергія Фролова і Дарину Зевіну. Серед перспективних юніорів Сердінов особливо відзначив дворазову чемпіонку Європи серед юніорів Вікторію Солнцеву.

Всього в команді заявлено 8 спортсменів, які братимуть участь у змаганнях у басейні, й 3 - на відкритій воді, де змагання почалися ще 20 липня.

За словами Сердінова, "всі спортсмени повністю виконали план підготовки до змагань. Хочу подякувати федерації за надану можливість вести тренувальний процес у повному обсязі. Основна частина спортсменів тренувалася під нашим керівництвом. Разом із тим, Андрій Говоров працював за індивідуальним планом зі своїм наставником в Італії, а у Максима Шемберева німецький тренер, із яким він працює в Австрії".

У свою чергу, перший віце-президент, голова виконкому Федерації плавання України Дмитро Качуровський повідомив, що завдяки підтримці меценатів для спортсменів на цьому турнірі забезпечено призовий фонд. Чемпіон отримає 250 тис. грн, срібний призер - 150 тис. грн, бронзовий призер - 100 тис. грн.

Також Качуровський зазначив, що у федерації є пріоритетні плани на нинішній олімпійський цикл: "Завоювання двох медалей на Олімпійських іграх у 2016 році є для нас одним із пріоритетних завдань. Для його досягнення ми почали трансформувати федерацію в самостійну організацію. Вперше за 20-річну історію федерація стала незалежною від держави - ми уклали договір про партнерство з Міністерством молоді та спорту, де чітко прописано функції кожної зі сторін. У нас партнерські відносини й повне взаєморозуміння".

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Барселоні з 19 липня по 4 серпня. У ньому беруть участь 2293 спортсмени з 181 країни.