Чемпіонат світу з водних видів спорту: Україна - знову за крок від нагороди

У Барселоні (Іспанія) завершився другий змагальний день чемпіонату світу з водних видів спорту, в рамках якого були розіграні два комплекти нагород - у синхронному плаванні і стрибках у воду.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українці сьогодні знову опинилися за крок від нагороди першості. У змаганнях дуетів у технічній програмі з синхронного плавання Лоліта Ананасова і Анна Волошина посіли четверте місце. За свою композицію вони отримали від суддівської бригади 92,400 бала. Призову трійку сьогодні склали дуети з Росії, Китаю та Іспанії.

Раніше у відкритому басейні Барселони відбувся чоловічий фінал у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Україну в цьому виді програми представляли Дмитро Меженський та Алексанр Горшковозов. За шість стрибків у фінальній серії вони отримали 425,52 бали, посівши у підсумку 6-е місце.

Перше місце сенсаційно посіла пара з Німеччини, в той час, як головні фаворити змагань олімпійські чемпіони Лондона-2012 китайці фінішували лише третіми. Друге місце на рахунку збірної Росії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту в Барселоні триватиме до 4 серпня.

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