«Шахтар» виграв матч другого туру

У Севастополі завершився матч другого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому найсильніший український клуб донецький «Шахтар» обіграв «Севастополь» з рахунком 3:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фаворити цього матчу з Донецька досить впевнено провели гру в Криму. Вже в середині першого тайму новачок донецького лубу Фред відкрив рахунок. Цей гол вже став третім для гравця в складі «Шахтаря», з урахуванням дубля гравця у матчі на Суперкубок. Цього разу гольову комбінацію розпочав Даріо Срна, який віддав м'яч на хід Луїса Адріано, який зробив простріл і Фред наніс точний удар. Першим дотиком новачкові «Шахтаря» не вдалося відправити м'яч у сітку, але з другої спроби бразилець це зробив вже практично з лінії воріт.

Надалі гірники трохи зменшили оберти і дозволили супернику вирівняти гру. А на 60-й хвилині «Севастополь» узагалі зрівняв рахунок. Після подачі кутового господарями поля захисник головою вибив м'яч до лінії штрафної, а Алекс Тейшейра замість того, щоб вибити м'яч в центр поля, впав. У підсумку Денису Кожанову вдалося завдати щільного удару точно в кут - 1:1.

Втім, гірники досить швидко відновили перевагу в рахунку, а потім і зміцнили її. На 78-й хвилині Срна зробив ювелірну передачу Тайсону, бразилець наблизився до воріт, прострілив і Адріано відправив м'яч у сітку - 2:1. А на 89-й хвилині ще один новачок гірників Веллінгтон Нем був найспритнішим при добиванні м'яча у порожні ворота після небезпечної атаки своєї команди - 3:1.

В інших матчах туру, донецький «Металург» і львівські «Карпати» зіграли внічию - 1:1, а луцька «Волинь» обіграла вдома сімферопольську «Таврію» з рахунком 1:0.

Таким чином, «Шахтар» здобув другу перемогу поспіль, набравши 6 очок. Стільки ж на рахунку «Дніпра» і «Металіста». А ось у київського «Динамо» в пасиві нічия з «Волинню» у першому турі і всього 4 бали.

Як повідомляв УНІАН, другий тур Прем'єр-ліги завершиться 22 липня.