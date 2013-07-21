Пілот Ferrari розбив болід «Формули-1» в Москві (фото)

У Москві пілот команди Ferrari Камуі Кобаяші розбив болід класу «Формула-1» під час виставкових заїздів Moscow City Racing. Про це повідомляє «Лента.ру».

Гонщик розбив болід на мокрій трасі. Машину повело у відбійник, Кобаяші не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Болід серйозно пошкоджений, у нього розбита права передня частина. Пілот в результаті аварії не постраждав.

Через інцидент заїзди на Moscow City Racing тимчасово призупинили.

Раніше 21 липня на підмосковній трасі Moscow Raceway під Волоколамськом через погані погодні умови розбився на смерть італійський гонщик Андреа Антонеллі.

Moscow City Racing - щорічне автошоу, що проводиться біля стін Кремля.