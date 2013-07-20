Збірна України залишилася без медалей у перший день ЧС з водних видів спорту

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українки посіли у фінальних змаганнях четверте і десяте місця.

Набагато ближчою до перемоги була Ганна Волошина. У фіналі технічної програми солісток в синхронному плаванні українка, як і в попередніх змаганнях, показала четвертий результат. Судді оцінили виступ українки в 92,900 бала.

Призову трійку склали росіянка Світлана Ромашина (96,800), китаянка Хучен Хуанг (95,500) і іспанка Баллестеро Карбонелл (94,400).

У стрибках у воду відбувся фінал у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Олена Федорова та Ганна Письменська за п'ять стрибків у фінальних змаганнях отримали оцінку 270,90 бала. Призерами в цьому виді програми стали дуети з Китаю (338,40), Італії (307,80) і Канади (292,08).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту в Барселоні триватиме до 4 серпня.