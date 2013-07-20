«Динамо» і «Металіст» виграли матчі другого туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матчі за участю другої та третьої команд України за підсумками минулого сезону, вийшли несподівано наполегливими і напруженими.

В Ужгороді місцева «Говерла» намагалася повторити результат, досягнутий луцькою «Волинню» тиждень тому, коли ця команда зуміла відібрати очки у «Динамо» зігравши внічию, 1:1. Тим не менш, на рівних чинити опір киянам, гравцям «Говерли» вдавалося лише 39 хвилин. Після цього, протягом однієї хвилини два голи забив новачок «Динамо» Демьєрсі Мбокані.

У першому епізоді Денис Гармаш прийняв м'яч на швидкості, у боротьбі із захисником увірвався в штрафну, зробив передачу вздовж воріт і Мбокані відправив м'яч у порожні ворота. А через хвилину, прийнявши передачу від Лукмана Аруни, Мбокані справа увірвався в штрафну, на швидкості обіграв воротаря і з гострого кута відправив м'яч у незахищені ворота - 2:0. Після цього кияни впевнено контролювали хід гри, лише в кінцівці трохи втративши концентрацію. На 86-й хвилині, після навісу у штрафний, м'яч влучив у руку Джермейна Ленса. Пенальті чітко реалізував Віталій Балашов - 1:2.

Втім, гостроти в грі цей момент не додав. У кінцівці «Динамо» мало куди більше шансів збільшити перевагу, ніж «Говерла» зрівняти рахунок.

Практично паралельно в Києві грали «Арсенал» і харківський «Металіст». І тут фавориту довелося набагато важче. У першому таймі харків'яни не зуміли реалізувати свою ігрову перевагу. Більше того, перед самою перервою харківська команда пропустила гол. Олександр Романчук з лінії воріт прострілив, а Володимир Гоменюк прийняв м'яч і завдав точного удару.

Втім, у другому таймі підопічні Мирона Маркевича перехопили ініціативу. На 52-й хвилині Марко Девіч зробив гостру передачу, Крістіан Вільягра прострілив і Хосе Соса, скориставшись невпевненою грою захисника, проштовхнув м'яч повз воротаря Євгена Боровика - 1:1. А через три хвилини, на 55-й, після подачі кутового м'яч затріпотів у штрафному майданчику «Арсенала» і після скидання від Папи Гуйє Джонатан Крістальдо забив переможний гол - 2:1.

Таким чином, після двох турів Прем'єр-ліги, у «Металіста», як і дніпропетровського «Дніпра», стовідсотковий результат - дві перемоги і шість очок. У «Динамо» - 4 бали. Донецький «Шахтар» свій матч другого туру проведе 21 липня проти «Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, другий тур Прем'єр-ліги триватиме до 22 липня.