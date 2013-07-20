Під Києвом загинув учасник любительського веломарафону

Як повідомляє "Українська правда", за словами одного з учасників марафону "Боярка 24", загиблий не впорався з управлінням практично на початку перегонів й отримав важкі травми.

Після цього марафон було призупинено, потерпілому надавала допомогу "швидка", яка чергувала на заході. Пізніше, коли стало відомо про смерть учасника, перегони скасували.

За словами співрозмовника, раніше на цій же ділянці дороги ще один велосипедист не впорався з управлінням та був госпіталізований з підозрою на перелам ключиці.

Однак співрозмовник УП зазначив, що дана ділянка маршруту не надто складна і була на цій трасі вже принаймні кілька років.

Він припустив, що загиблий і постраждалий могли просто не ознайомитися з трасою перед перегонами, хоча більшість учасників це роблять.

За словами очевидця, на місці трагедії працювали представники правоохоронних органів.

«Боярка 24» - любительський крос-кантрі марафон на гірських велосипедах тривалістю 24 години, який проводиться з 2004 року. Організатором марафону виступає український велоклуб. Довжина траси - 14,6 км. Перемагає той, хто впродовж доби проїде найбільше кіл.