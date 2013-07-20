Українки у двох видах вийшли до фіналу на ЧС з водних видів спорту

Також у фінал змагань у синхронному плаванні серед солістів у технічній програмі вийшла Ганна Волошина, повідомляє офіційний сайт змагань.

Стрибуни у воду посіли 7-е місце у попередніх змаганнях, набравши 274,50 балу.

Найкращий результат показали китаянки Ву Мінься і Ши Тіньмао (334,20), другими стали італійки Таня Каньотто і Франческа Даллапе (302,40), третіми - канадки Дженніфер Абель і Памела Уар (300,78).

Фінал розпочнеться сьогодні о 18.30 за київським часов. Це буде перший фінал у рамках чемпіонату світу.

Другим комплектом нагород змагань, який також буде розіграно сьогодні, стане фінал у технічній програмі солістів у синхронному плаванні. Тут після попередніх змагань українка Волошина обіймає четверте місце, набравши 92,100 балу. Вона поступається росіянці Світлані Ромашиній (96,200), китаянці Хеучен Хуанг (95,100) і Баллестро Карбонелл з Іспанії (94,200). Фінал відбудеться о 20.00 за київським часом.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Барселоні з 19 липня по 4 серпня.