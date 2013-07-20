ФІФА оголосила ціни на квитки Чемпіонату світу з футболу

Найдешевший квиток для глядачів-іноземців коштуватиме 90 доларів. Він дозволить уболівальникам, які приїхали до Бразилії з-за кордону, відвідати один з матчів групового етапу. За місце на фінальному матчу іноземцям доведеться заплатити від 440 до 990 доларів.

Для мешканців Бразилії найдешевший квиток на домашній чемпіонат світу коштуватиме 15 доларів. У цю суму бразильським студентам, жителям країни старше 60 років і учасникам низки соціальних програм обійдеться відвідування матчу групового етапу. Мінімальна ціна квитків для інших жителів країни починається з 30 доларів.

На попередньому чемпіонаті світу, що пройшов у 2010 році в ПАР, мінімальна вартість квитка для місцевих жителів становила 20 доларів.

Раніше влада Бразилії пообіцяла, що квитки на ЧС-2014 для жителів країни будуть найдешевшими за всю історію змагань. Однак більшість жителів Бразилії, де офіційна мінімальна зарплата становить близько 340 доларів, не зможуть собі дозволити навіть пільгові квитки, передає Лента.ру.

Перший етап продажу квитків на ЧС-2014 проходитиме на сайті ФІФА з 20 серпня по 10 жовтня. Володарів квитків на матчі, які матимуть найбільшу популярність, визначать шляхом випадкової вибірки залишених заявок. Другий етап продажу квитків стартує 8 грудня, після того, як стане відомий розклад матчів групового етапу.

Всього організатори турніру планують продати близько трьох мільйонів квитків. Як мінімум 400 тисяч з них зарезервовані для мешканців Бразилії, включаючи близько 50 тисяч квитків для тих, хто працював на зведенні стадіонів та іншої інфраструктури для проведення чемпіонату світу. Точне число квитків, що надійдуть у продаж, буде визначено після того, як завершиться підготовка всіх 12 стадіонів, що прийматимуть матчі ЧС-2014, підкреслили у ФІФА.