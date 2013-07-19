«Дніпро» обіграв «Іллічівець»

«Дніпро» виграв у першому матчі другого туру Прем'єр-ліги.

У Маріуполі завершився перший матч другого туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому дніпропетровський «Дніпро» виграв у маріупольського «Іллічівця» з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Маріуполі проходила з явною перевагою дніпропетровської команди, яка вважалася фаворитом.

Маріупольці стримували атаки гостей протягом практично всього першого тайму, але на 39-й хвилині пропустили перший гол. Атаку почав Євген Селезньов, який праворуч скинув м'яч на Романа Зозулю, а той трохи далі на Євгена Коноплянку. Форвард виграв боротьбу у захисника, і не найсильнішим, але дуже точним ударом вразив ворота - 1:0.

Відразу ж після перерви гості подвоїли свою перевагу. У цьому моменті відзначився Селезньов. Руслан Ротань навісив зі штрафного, Селезньов випередив воротаря «Іллічівця» Ігоря Бажана у верховій боротьбі, і м'яч після удару форварда головою опинився у воротах - 2:0.

Надалі «Дніпро» впевнено контролював гру і без зусиль довів матч до перемоги. Таким чином, дніпропетровська команда здобула другу перемогу поспіль у Прем'єр-лізі з загальною різницею м'ячів - 5:0.

Нагадаємо, що в першому турі підопічні Хуанде Рамоса розгромили київський «Арсенал» з рахунком 3:0. На рахунку команди 6 очок і вона впевнено лідирує в турнірній таблиці.

Другий тур Прем'єр-ліги триватиме до 22 липня.