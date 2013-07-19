Головний тренер «Барселони» подав у відставку

Головний тренер футбольного клубу "Барселона" Тіто Віланова сьогодні подав у відставку у зв'язку з рецидивом важкої хвороби, повідомляє РІА Новости з посиланням на AS.

Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде Жоан Франсеск Феррер, що прийшов до "Барселони" в нинішньому році.

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43-річний Віланова очолив "Барселону" влітку 2012 року, змінивши на тренерському містку Хосепа Гвардіолу, чиїм помічником він був раніше. Віланова в грудні 2012 року переніс операцію з видалення ракової пухлини в районі привушної залози, операція стала для нього другою за останні два роки. Протягом десяти тижнів фахівець проходив реабілітацію в одній з клінік Нью-Йорка. Наприкінці березня 2013 Віланова повернувся до виконання своїх обов'язків.