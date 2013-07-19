Визначилися суперники українських клубів у Лізі Європи

У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому визначилися суперники донецького «Металурга» і, можливо, одеського «Чорноморця», на наступній стадії турніру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, «Металург» зіграє з переможцем пари «Кукес» (Албанія) - «Сараєво» (Боснія і Герцеговина).

«Чорноморець», якщо виграє дуель у молдавської «Дачії», стане суперником переможця пари «Црвена Звезда» (Сербія) – ІБВ (Ісландія).Нагадаємо, що перший матч «Чорноморець» - «Дачія», що відбувся напередодні в Одесі, завершився з рахунком 2:0 на користь «Чорноморця». Матч у відповідь пройде 25 липня в Кишиневі.

Матчі третього раунду відбудуться 1 і 8 серпня.