Металіст дізнався суперника у відборі Ліги Чемпіонів

Такі результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, яке зараз відбувається у швейцарському Ньоні і транслюється он-лайн в Інтернеті.

На тему: Бразильський футболіст Дієго Соуза перейшов у харківський «Металіст»

Матчі цього раунду буде зіграно 30-31 липня і 6-7 серпня. Перший матч команда Мирона Маркевича проведе на виїзді.