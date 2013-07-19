Металіст дізнався суперника у відборі Ліги Чемпіонів
13:37, 19 липня 2013Спорт
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Харківський футбольний клуб Металіст у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграє з ПАОК (Греція).
Металіст дізнався суперника / Фото : ФК Металіст
Такі результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, яке зараз відбувається у швейцарському Ньоні і транслюється он-лайн в Інтернеті.
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Матчі цього раунду буде зіграно 30-31 липня і 6-7 серпня. Перший матч команда Мирона Маркевича проведе на виїзді.
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