Металіст дізнався суперника у відборі Ліги Чемпіонів

13:37, 19 липня 2013
Спорт
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Харківський футбольний клуб Металіст у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграє з ПАОК (Греція).

Металіст дізнався суперника

Такі результати жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, яке зараз відбувається у швейцарському Ньоні і транслюється он-лайн в Інтернеті.

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Матчі цього раунду буде зіграно 30-31 липня і 6-7 серпня. Перший матч команда Мирона Маркевича проведе на виїзді.

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