Анжі претендує на Ліонеля Мессі
10:19, 19 липня 2013Спорт
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Найкращий футболіст останніх років, лідер "Барселони" Ліонель Мессі може опинитися в російській прем'єр-лізі.
Ліонель Мессі може потрапити в Анжі / Фото: CheFootball з Facebook
Аргентинця хоче бачити в своїх лавах махачкалинський "Анжі", повідомляють російські Вести з посиланням на AS.
Однак махачкалинці не єдині претенденти - відразу чотири європейські клуби захотіли придбати нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.
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На 26-річного гравця збірної Аргентини претендують також "ПСЖ", "Манчестер Сіті" і "Монако".
За інформацією джерела, всі чотири клуби готові заплатити за Мессі рекордні для світового футболу 120 млн євро, в той час як опція викупу форварда - 250 млн.
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