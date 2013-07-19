Анжі претендує на Ліонеля Мессі

Аргентинця хоче бачити в своїх лавах махачкалинський "Анжі", повідомляють російські Вести з посиланням на AS.

Однак махачкалинці не єдині претенденти - відразу чотири європейські клуби захотіли придбати нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

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На 26-річного гравця збірної Аргентини претендують також "ПСЖ", "Манчестер Сіті" і "Монако".

За інформацією джерела, всі чотири клуби готові заплатити за Мессі рекордні для світового футболу 120 млн євро, в той час як опція викупу форварда - 250 млн.