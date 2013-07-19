Бразильський футболіст Дієго Соуза перейшов у харківський «Металіст»

Як повідомляє прес-служба харківського клубу, гравець підписав контракт терміном на 4 роки.

Соуза після підписання угоди зазначив: «Я дійсно дуже задоволений. Мені було дуже приємно, коли я дізнався про інтерес з боку "Металіста". Я багато розмовляв з давно живуть і грають у Харкові Клейтоном Хав'єром, з яким ми раніше разом грали в бразильському «Палмейрасі» і чув від нього тільки хороше на адресу клубу, керівництва та вболівальників. До того ж, клуб грає в головному єврокубку. Ліга Чемпіонів - видатний турнір. Кожен футболіст мріє хоч раз в ньому зіграти. А я сподіваюся допомогти "Металісту" в матчах Ліги Чемпіонів ».

Нагадаємо, що на офіційному сайті клубу «Крузейро», де до сьогоднішнього дня виступав футболіст, інформація про перехід Соузи в харківську команду з'явилася ще кілька днів тому.

Але самому гравцеві і «Металісту» знадобився деякий час для залагодження всіх формальностей.