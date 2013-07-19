Президент МОК підбив підсумок 12 років роботи

"Я думаю, ми добилися великого прогресу в боротьбі з допінгом. І сьогодні набагато менше видів спорту використовують допінг, ніж 10 років тому. Але треба бути реалістами - допінг ніколи повністю не зникне зі спорту", - сказав Ж.Рогге сьогодні в інтерв'ю ІТАР-ТАРС.

Тим часом у списку п'яти основних досягнень - за 12 років на чолі міжнародного олімпійського руху - Ж.Рогге не поставив боротьбу з допінгом і корупцією на перше місце.

"Найважливіше - це те, що під час мого президентства якість Ігор залишалося високим. Три літні Олімпіади, три зимові і дві юнацькі Олімпіади - вони були відмінними", - сказав Ж.Рогге, підкресливши, що спортсмени заслуговують цього.

"По-друге, - започаткування юнацьких Олімпійських ігор.

Третє - ми захищали наші цінності, боролися з допінгом і незаконними ставками.

Четверте - ми домоглися дуже міцного фінансового становища і стабільних доходів.

І п'яте - ми використовували спорт як соціальний фактор, як інструмент для освіти, змусили подивитися на спорт як на засіб, що допомагає людям поліпшити своє становище в суспільстві", - підбив основні підсумки своєї роботи Ж.Рогге.

На цю тему: Бубка пропонує здешевлювати Олімпійські ігри

Що ж до фінансового становища, то за "епоху Рогге" бюджет МОК збільшився в кілька разів. Президент Організації пояснює це "вдалими переговорами з телебаченням та спонсорами". "У нас є 12 спонсорів і 130 телеканалів. Ми змогли збільшити наш дохід, залишаючись при цьому дуже акуратними і консервативними у питаннях розширення нашої діяльності", - сказав він.

Ім'я нового президента МОК буде оголошено у вересні в Буенос-Айресі на 125-й сесії МОК. Вибір буде зроблено серед 6 кандидатів, що представляють Німеччину, Пуерто-Ріко, Сінгапур, Тайвань, Україну та Швейцарію.