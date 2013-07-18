«Чорноморець» виграв перший матч Ліги Європи

В Одесі завершився матч другого раунду відбіркового турніру футбольної Ліги Європи, в якому перший представник України в новому еврокубковому сезоні одеський «Чорноморець» обіграв молдовську «Дачію» - 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Одесі стала першою в двоматчевому протистоянні команд, яке завершиться через тиждень у Кишиневі.

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У цьому матчі одеситам потрібно було, якомога з більшим рахунком вигравати, щоб відносно спокійно почувати себе перед повторною грою в гостях.

Тим не менш, суперник постав добре вивченою командою, з грамотною чіпкою і надійною грою в обороні. У першому таймі одесити мали помітну перевагу в грі, але так і не зуміли її реалізувати. Найактивнішими в атаці у господарів поля були Кирило Ковальчук та Іван Бобко. У гостей же блискуче грав у воротах Євген Матюгін, який надійно грав як при виході з воріт, так і на лінії. Свою перевагу в переможний рахунок на табло одесити зуміли втілити на самому початку другого тайму. Після довгої передачі одного із захисників зі своєї половини поля Павло Кутас в дотик прострілив з правого флангу і Олексій Гай знову ж таки в дотик пробив у протилежний від голкіпера кут воріт - 1:0.

Після цього з'явилася надія, що футболісти молдавської команди почнуть ризикувати і підуть великими силами вперед. Але суперник продовжував дотримуватися обраної на матч тактики і практично не давав «Чорноморцю» шансів на те, щоб збільшити рахунок.

Втім, вже у доданий арбітром час, гравці «Дачії» порушили правила у небезпечній близькості від своїх воріт. Олексій Антонов красивим ударом реалізував штрафний - 2:0.

Таким чином, матч у Одесі завершився переконливою перемогою «Чорноморця» з гарними перспективами на сприятливий результат двоматчевого протистояння. Гра у відповідь пройде в Кишиневі рівно за тиждень, 25 липня.