«Динамо» представило нову виїзну форму (фото)
ФК «Динамо» (Київ) презентував новий варіант своєї виїзної форми.
Презентація відбулася в Холі Чемпіонів НСК «Олімпійський».
У новій формі команда виступатиме в сезоні 2013/2014.
Нову форму «Динамо» розробляла компанія Adidas, яка вже давно є технічним спонсором ФК «Динамо».
У презентації взяли участь: генеральний директор «Динамо» Резо Чохонелідзе, головний тренер Олег Блохін, а також віце-президент клубу Олексій Семененко.
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Олег Блохін не став оцінювати нову форму своєї команди, зазначивши, однак, що тепер з'явилися великі можливості у використанні екіпіровки, чого не було за часів його активної спортивної діяльності.
«У нас була одна форма, яку доводилося прати і зашивати весь сезон. Це зараз є можливість змінювати форму кожну гру», - поділився спогадами головний тренер киян.
У новій смугастій екіпіровці перед об'єктивами фото-та відеокамер форму представляли Денис Гармаш, Мігел, Дьемерсі Мбокані, Євген Хачеріді, Євген Селін і Андрій Ярмоленко.
Домашня форма «Динамо» в цьому сезоні залишиться колишньою. Її дизайн буде оновлено наступного літа. А нове виїзне екіпірування буде використовуватися найближчі два сезони.