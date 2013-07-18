З «Таврії» зняли три очки в таблиці Прем`єр-ліги

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу ухвалив рішення позбавити сімферопольську "Таврію" трьох очок у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону 2013/2014 років.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, з "Таврії" знято три очки за невиконання рішення Палати з вирішення спорів ФФУ від 17 жовтня 2012 р. у справах № 01/09/2012, 02/09/2012 і 03/09/2012 (проти колишніх тренерів Семена Альтмана, Геннадія Альтмана та Олександра Скрипника) та систематичне невиконання рішень КДК ФФУ.

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Клуб не сплачував компенсації тренерам, які були звільнені з команди.

Нагадаємо, що раніше за невиконання СК "Таврія" рішень Палати з вирішення спорів ФФУ КДК оштрафував сімферопольський клуб на 105 тисяч гривень.