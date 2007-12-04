Роналду повернув «МЮ» на друге місце в чемпіонаті Англії

Пізно ввечері у понеділок 3 листопада в чемпіонаті Англії з футболу відбувся останній матч 15-го туру. "Манчестер Юнайтед" переміг на своєму полі "Фулхем" (2:0), причому обидва голи забив португалець Кріштіану Роналду. "МЮ" набрав 33 очки і повернувся на друге місце в турнірній таблиці, повідомляє Reuters.

На 10-ій хвилині зустрічі Роналду після подачі кутового скористався знижкою захисника Неманьї Відіча і переправив м`яч у ворота "Фулхема". На початку другого тайму португалець після навісу з флангу у виконанні Джона О`Ші переграв захисників в боротьбі за верховий м`яч і ударом головою забив другий гол.

Протягом зустрічі "Манчестер" мав помітну перевагу. У першому таймі декілька небезпечних моментів не використав аргентинець Карлос Тевес, а після перерви міг відзначитися Вейн Руні, який вийшов на поле вперше за останній місяць. У кінцівці зустрічі Кріштіану Роналду міг оформити хет-трик, але, обігравши воротаря, португалець впав. Суддя матчу розцінив цей епізод як симуляцію з боку Роналду і показав лідерові "МЮ" жовту картку.

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" має 33 очки, і він як і раніше відстає від "Арсеналу" на три залікові бали, причому лондонці провели на один матч менше (14). Третє місце займає "Челсі" (31 очко в 15 матчах), четверту-п’яту позицію ділять "Ліверпуль" (30 очок після 14 ігор) і "Манчестер Сіті" (30 очок після 15 ігор), відзначає Лента.ру.