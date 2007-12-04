Шовковський пішов на поправку

Цього тижня наступив новий етап відновлення воротаря «Динамо» і збірної України Олександра Шовковського. Після зняття з ноги голкіпера лонгети динамівець проходить курс реабілітації на базі в Конча-Заспі, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо Київ . Заняття під керівництвом клубного реабілітолога Шовковський проходитиме впритул до 13 грудня, коли команда піде у відпустку. Знову вийти на поле Олександр сподівається навесні наступного року, пройшовши повноцінний підготовчий збір і повністю залікувавши ногу.

Нагадаємо, що 17 листопада в матчі проти збірної Литви у рамках відбірного турніру на Євро 2008 голкіпер пошкодив гомілковостопний суглоб. Відчувши гострий біль у нозі, Шовковський попросив заміну і лише за допомогою лікарів покинув поле.