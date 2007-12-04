Футболіст викликав масову бійку, прийнявши м`яч на ”п`яту точку”

Матч чемпіонату Перу з футболу між командами "Спорт Анкаш" і "Університаріо" не був дограний через масову бійку, яку спричинив гравець "Анкаша" Ефраїн Віафара. Півзахисник демонстративно прийняв пас, сівши на м`яч, що вважається у футболі образою суперника, повідомляє Reuters.

Футболісти "Університаріо" атакували Віафару, і невдовзі на полі почалася бійка. Бійка перекинулися на трибуни, і після того, як болільники вибігли на поле, арбітр матчу Персі Рохас зупинив гру. Згодом зіткнення між болільниками команд перекинулися на вулиці міста Уарас, де базується "Спорт Анкаш".

Після закінчення зустрічі капітан "Університаріо" Майєр Кандело назвав головним винуватцем Віафару. Кандело вважає, що якби арбітр одразу видалив гравця "Анкаша", то інцидент був би вичерпаний. Матч, що відбувся в ніч з 2 на 3 грудня, був перерваний за рахунку 2:1 на користь "Анкаша", причому другий гол у ворота "Університаріо" забив саме Віафара.