П'ять клубів підтвердили участь у Чемпіонаті України з хокею

Як передає кореспондент УНІАН, київський «Компаньйон» і «Сокіл», вінницькі «Патріот» і «Гайдамаки», а також білоцерківський «Білий Барс» підтвердили свою участь у наступному чемпіонаті України з хокею. Турнір проводитиметься під егідою ПХЛ.

Харківське «Динамо» з невідомих причин свого представника на загальні збори ліги не направило. З харків'янами і далі ведуться переговори про участь команди у змаганнях.

Також поки не визначилися зі своїм майбутнім в ПХЛ львівські «Леви».

Остаточне рішення харків'яни і львів'яни мають ухвалити протягом місяця.

Столичний «Беркут» також був представлений на зустрічі, але від виступу у Чемпіонаті України 2013/2014 офіційно відмовився.

Учасники загальних зборів ПХЛ прийняли відставку Юрія Загороднього, а виконуючим обов'язки генерального директора ліги призначено Юрія Говоруху, який раніше був керівником адміністративного департаменту ліги. Ім'я нового голови ПХЛ стане відоме через місяць.

Потенційним дебютантом ПХЛ могла б стати команда з Івано-Франківська, але це питання залишається відкритим. Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін повідомив, що дуже ймовірно поява хокейної команди в Луганську, де у вересні закінчиться будівництво льодової арени. Місцеві ентузіасти хочуть створити клуб і заявити його в ПХЛ, якщо не цього, то наступного року. Також у вересні, за словами Брезвіна, має завершитися будівництво арен у Севастополі і Дружківці.

Третій чемпіонат ПХЛ попередньо має розпочатися у другій половині вересня.