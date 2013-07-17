Чемпіонат світу з футболу 2022 року можуть перенести на зиму

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що внесе на розгляд виконкому організації питання про перенесення термінів проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі з літнього періоду на зимовий. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

За словами глави ФІФА, спека в Катарі може негативно вплинути на всіх учасників турніру.

"Якщо ми хочемо зробити чемпіонат світу святом для всіх, ми не можемо проводити турнір влітку. Можна охолодити повітря на стадіонах, але не у всій країні. У нас ще є час для того, щоб змінити терміни проведення ЧС. Я буду піднімати це питання на виконкомі ФІФА", - заявив Й.Блаттер.

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Ряд країн можуть бути проти перенесення, оскільки тоді доведеться ламати графік багатьох національних чемпіонатів. Тоді Й.Блаттер згадав про 18-е правило регламенту ФІФА, за яким турнір може бути перенесений в іншу пору року.

У травні-вересні середня температура в Катарі становить до 46 градусів, а денна може досягати 50 градусів.