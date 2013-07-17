Мхітарян отримав травму і пропустить старт сезону в Боруссії

Колишній гравець донецького «Шахтаря» Генріх Мхітарян отримав травму щиколотки в товариському матчі зі швейцарським «Люцерном», який його нова команда - німецька «Борусія» - виграла з рахунком 4:1.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, через травму гравець пропустить мінімум чотири тижні, а значить - старт нового сезону.

Головний тренер дортмундського клубу Юрген Клопп розраховує на новачка й після гри висловлював надію, що з Мхітаряном не сталося нічого серйозного, але сьогоднішнє МРТ показало, що травма серйозна.

27 липня «Борусії» належить зіграти матч за Суперкубок Німеччини проти «Баварії», а 10 серпня в першому турі Бундесліги віце-чемпіонам протистоятиме «Аугсбург».