Мхітарян отримав травму і пропустить старт сезону в Боруссії
19:08, 17 липня 2013Спорт
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Колишній гравець «Шахтаря» Мхітарян отримав травму й пропустить старт сезону в «Борусії».
Мхітарян травмувався/ Фото з офіційного сайту Борусії
Колишній гравець донецького «Шахтаря» Генріх Мхітарян отримав травму щиколотки в товариському матчі зі швейцарським «Люцерном», який його нова команда - німецька «Борусія» - виграла з рахунком 4:1.
Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, через травму гравець пропустить мінімум чотири тижні, а значить - старт нового сезону.
Головний тренер дортмундського клубу Юрген Клопп розраховує на новачка й після гри висловлював надію, що з Мхітаряном не сталося нічого серйозного, але сьогоднішнє МРТ показало, що травма серйозна.
27 липня «Борусії» належить зіграти матч за Суперкубок Німеччини проти «Баварії», а 10 серпня в першому турі Бундесліги віце-чемпіонам протистоятиме «Аугсбург».
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