Луческу: завтра в матчі проти ”Бенфіки” ”Шахтар” зобов`язаний перемогти

Головний тренер ФК "Шахтар" (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ заявляє, що завтра в матчі Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки" "Шахтар" "зобов`язаний здобути перемогу". Про це М.ЛУЧЕСКУ сказав сьогодні на предматчевій прес-конференції в Донецьку.

"Все-таки, сподіваюся, успіх нам посміхнеться. Важливо зберігати концентрацію і вірити в успіх. "Шахтар" зобов`язаний здобути перемогу", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

За його словами, перед матчем "ніяких складнощів зі складом наша команда не має".

"Незважаючи на те, що кінець сезону близький, у всієї команди хороша мотивація. Перемога в завтрашньому матчі, при вдалому для нас результаті протистояння "Мілану" і "Селтіка", дозволить "Шахтареві" продовжувати виступу в Лізі чемпіонів весною. Тому найголовніше – це не фізична, а психологічна підготовка", - зазначив наставник "Шахтаря". При цьому він додав, що "дуже важлива концентрація футболістів, і всі вони повинні розуміти, що має відбутися надважлива гра".

М.ЛУЧЕСКУ визнав, що "наша найголовніша проблема – це відсутність концентрації у вирішальні моменти". "У матчі з "Селтіком" ми пропустили гол на останніх секундах. Це дуже тонкий момент, його не вирішиш, як питання з фізичною підготовкою. В іншому в нас все гаразд", - акцентував головний тренер "Шахтаря".

М.ЛУЧЕСКУ також вказав, що "Бенфіці" втрачати нічого і вона демонструє дуже пристойний футбол в останніх іграх". "Рівень майстерності португальців значно зріс. Не сумніваюся, що нас чекає складна зустріч", – констатував наставник "гірників".

На запитання, чи знає він рецепт, щоб привернути успіх на свою сторону, М.ЛУЧЕСКУ переконано заявив: "Віра! Якщо буде віра – пройдемо далі. Якщо боятимемося, тоді програємо".