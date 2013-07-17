Україна посіла 3 місце в загальному заліку Універсіади-2013

Як повідомляє офіційний сайт змагань, після розіграшу останнього з 351 комплекту нагород командний залік Універсіади виглядає таким чином.

Перше місце з абсолютним рекордом посіла команда господарів - у Росії 155 золотих, 75 срібних і 62 бронзові медалі. На другому розташувалися китайські студенти з 26 золотими нагородами, третє отримала Японія (24), четверту сходинку посіла Південна Корея (17), п'яту - Білорусь (13), шосту - Україна (12), сьому - США (11), восьму - ПАР (7), і замикають десятку Австралія та Литва, у яких по 6 золотих медалей.

На тему: Росія достроково перемогла у командному заліку Універсіади в Казані

У той же час, в загальному заліку подіум виглядає дещо інакше - першими залишилися росіяни (292 медалі), друге місце зайняла Японія (84), третє поділили між собою Китай і Україна, які завоювали по 77 нагород.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Казані пройде урочиста церемонія закриття Універсіади-2013.