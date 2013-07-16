Українці здобули вже 77 медалей Універсіади

На XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані відбулися чергові фінали в стрільбі, художній гімнастиці, боротьбі та плаванні, де українці здобули чотири бронзові медалі.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у плаванні відбувся фінал на дистанції 50 метрів вольним стилем, де Андрій Говоров показав результат 22,17 секунди. У цьому запливі він програв тільки росіянам Володимиру Морозову і Андрію Гречину.

У художній гімнастиці останнім видом програми були групові вправи з трьома м'ячами і двома стрічками. Українки за свою композицію одержали 16,200 балу, поступившись збірним Росії та Японії.

У спортивній стрільбі збірна України здобула нагороду в командному заліку в стрільбі з гвинтівки з дистанції 50 м, набравши 1576 очок і пропустивши вперед лише команди Таїланду і Казахстану.

У греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 74 кг бронзу виборов Дмитро Пишков, перемігши у вирішальній сутичці за бронзу поляка Аркадіуша Кулінича – 5:0. У бою за перше місце росіянин Роман Власов був сильніший за іранця Хаді Алі-Заде-Пурніа.

12-те золото Універсіади принесла Україні Олена Костевич.

Українка була найсильнішою у стрільбі з пістолета з відстані 25 метрів.

У матчі за перше місце найдосвідченіша українка, яка є олімпійською чемпіонкою в цьому виді програми, упевнено перемогла росіянку Анну Мастяніну - 7:1. Бронза дісталася представниці Таїланду Таніапорн Прусксакорн, яка була точнішою за ще одну українку Катерину Домкіну.

Таким чином, на даний момент у збірної України 12 золотих, 29 срібних і 36 бронзових нагород – 77 медалей. У загальному заліку команда на 5-у місці.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.