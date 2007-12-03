Блохін не виключає, що Євро-2012 в Україні може не відбутися

Головний тренер збірної України з футболу Олег БЛОХІН не виключає, що фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні може не відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам в Івано-Франківську.

За словами О.БЛОХІНА, ризик провалу проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 «реальний на 80%».

"Це все ще під великим запитанням, - зауважив О.БЛОХІН. – Чому? Якщо не знесуть (торговельний комплекс) «Троїцький», який будується перед НСК «Олімпійський», то, може, і не буде Євро-2012».

На думку О.БЛОХІНА, «замість стадіону, швидше за все, якщо не буде Євро-2012, зроблять якийсь бізнес-центр».

«Площа там велика, – сказав він. - Якщо не вирішиться це питання, то напевне, й стадіону не буде. Я не розумію, як можна знести «Олімпійський», який був ще за Хрущова. Це національна гордість. Є пам’ятки старовини і є історія України. «Олімпійський» - це історія України».

На думку О.БЛОХІНА, якщо і далі так буде, що «Президент говорить, і уряд говорить, і мер (Києва) говорить, і всі ці проблеми не вирішуються, то думаю, що ми залишимось без Євро-2012. Реально, що на 80% ми його не отримаємо».