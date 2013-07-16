Українці завоювали ще п'ять медалей на Універсіаді

На XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані сьогодні вранці відбулися фінальні змагання у стрільбі і художній гімнастиці, де спортсмени збірної України вибороли п'ять нагород.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, єдине срібло було завойоване у командних змаганнях серед жінок у вправі «стрільба з пістолета з 25 м».

У складі української команди лідером була олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Олена Костевич, якій допомагали Катерина Домкіна і Марта Бойчук. Утрьох вони набрали 1720 балів, лише 11 пунктами поступившись команді Росії. Третє місце у команди Китаю.

Чотири бронзові нагороди були завойовані у змаганнях з художньої гімнастики. Дві з них українки отримали в одній вправі. За композицію з обручем Ганна Різатдінова і Аліна Максименко одержали абсолютно однакову суму балів – 17,833. Золото в цьому виді програми виборола росіянка Маргарита Мамун, срібло – Мелетина Станюта із Білорусі.

У вправі з м'ячем Різатдінова набрала 17,800 бала, чого також вистачило для бронзи. Золото в цьому виді програми виборола росіянка Олександра Меркулова, срібло – Жеон Джей Сон з Південної Кореї.

У групових вправах із 10 булавами українки також фінішували третіми (16,533 бала), поступившись чемпіонкам з Росії і японкам, які фінішували другими.

На даний момент в активі збірної України 11 золотих, 25 срібних і 32 бронзових нагороди – 68 медалей. У загальному заліку команда - на п'ятому місці.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.