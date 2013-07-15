Маркевич розповів, що за нового бразильця довелося віддати старого
22:50, 15 липня 2013Спорт
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Головний тренер харківської футбольної команди «Металіст» Мирон Маркевич підтвердив перехід гравця бразильського «Крузейро» Дієго Соузи в український клуб.
Маркевич розповів про нове придбання
Як повідомив Маркевич на прес-конференції після матчу першого туру Прем'єр-ліги, клуби зробили обмін.
Маркевич, зокрема, заявив: «Так, перехід здійснений. На жаль, ми втратили Вілліана, так як бразильці наполягали на тому, що цей гравець повинен бути відданий їм в оренду. Але, що поробиш... Зараз момент Соузи нам потрібен більше».
Сьогодні рано вранці за київським часом офіційний сайт бразильського ФК «Крузейро» повідомив про обмін гравців.
Офіційний сайт «Металіста» цю інформацію досі не підтвердив.
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