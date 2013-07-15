Маркевич розповів, що за нового бразильця довелося віддати старого

Як повідомив Маркевич на прес-конференції після матчу першого туру Прем'єр-ліги, клуби зробили обмін.

Маркевич, зокрема, заявив: «Так, перехід здійснений. На жаль, ми втратили Вілліана, так як бразильці наполягали на тому, що цей гравець повинен бути відданий їм в оренду. Але, що поробиш... Зараз момент Соузи нам потрібен більше».

Сьогодні рано вранці за київським часом офіційний сайт бразильського ФК «Крузейро» повідомив про обмін гравців.

Офіційний сайт «Металіста» цю інформацію досі не підтвердив.