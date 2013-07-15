Металіст стартував з перемоги в Прем'єр-лізі

У Харкові завершився останній матч першого туру Української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2013/14, в якому харківський "Металіст" обіграв донецький «Металург» - 1:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Харкові проходила з перевагою номінального фаворита, господарів поля, але втілити ігрову перевагу в голи «Металіст» довго не міг.

Перший небезпечний момент виник вже на 4-й хвилині, коли Марко Девіч небезпечно бив по воротах донеччан з 16-ти метрів, але відмінно зіграв воротар Юрій Паньків.

Надалі свої численні моменти не використали Ромеро Марлос, Себастьян Бланко і той же Девіч.

У другому таймі господарі продовжували атакувати, але суперник чітко і грамотно грав в обороні. Вирішальним у грі став момент, що стався на 77-й хвилині. «Металіст» почав атаку з правого флангу, потім м'яч у центрі підхопив Джонатан Крістальдо, у дотик відпасував на Девіча, який з лінії воротарського вдарив під поперечину воріт суперника - 1:0.

Домігшись успіху, «Металіст» всією командою відійшов на свою половину і без зусиль втримав здобуту перевагу.

Таким чином, у першому турі виграли три з чотирьох команд, які номінально є лідерами українського футболу на даний момент - «Шахтар», «Металіст» і «Дніпро».

Як повідомляв УНІАН, напередодні, головною сенсацією туру стала нічия в матчі «Динамо» - «Волинь» у Києві, який завершився з рахунком 1:1.