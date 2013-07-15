Через допінговий скандал Adidas відмовився спонсорувати зіркового бігуна Гея

19:57, 15 липня 2013
Спорт
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Виробник спортивного одягу Adidas заявив, що припиняє спонсорувати американського спринтера Тайсона Гея, який провалив перевірку на наявність у його організму заборонених речовин.

Як повідомила американська антидопінгова служба, аналіз крові Гея, який він здав у травні, виявив присутність допінгу.

"Ми шоковані цими висновками, - заявив речник компанії Аdidas. - Навіть якщо ми будемо вважати його невинуватим, доки його провину не доведуть, наш контракт із Тайсоном однаково зараз призупинено".

30-річний атлет є другим найшвидшим бігуном на дистанцію понад 100м. Він також став найшвидшим чоловіком світу в цьому році, а на Чемпіонаті світу 2007 року виграв золоті медалі на забігу на 100м, 200м і естафету 4x100м.

Спринтер зараз чекає результатів повторного допінг-тесту.

ВВС Україна

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