Українські спортсмени на Універсіаді збільшили кількість медалей до 60

На XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані відбулися чергові фінали в самбо, веслуванні та художній гімнастиці, де українські спортсмени завоювали два срібла і дві бронзи, збільшивши таким чином кількість нагород до 60.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, срібну нагороду в змаганнях із самбо завоювала Інна Черняк.

У ваговій категорії до 52 кг українська спортсменка упевнено дійшла до фіналу, але у вирішальному бою поступилася Ганні Харитоновій з Росії з рахунком 0:2.

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Ще одну медаль у змаганнях самбістів завоював Михайло Ілічук, який у ваговій категорії до 57 кг фінішував третім, з бронзовою медаллю. Українець програв вже в першому раунді монголові Маралу-Ердене Чимеддоржу, але потім виграв утішний бій і бій за третє місце у Руслана Анкуда з Білорусі – 8:2.

У веслуванні на байдарках і каное срібло завоювала чоловіча команда четвірка-каное на дистанції 500 метрів. Команда в складі Віталій Вергелес, Денис Камерилов, Дмитро Янчук і Едуард Шеметило подолали дистанцію за 1 хв. 38,868 сек., лише 0,3 сек. програвши росіянам. Третє місце посіли веслярі з Узбекистану.

Ювілейну 60-у медаль Універсіади у складі збірної України – бронзу - завоювала Ганна Ризатдінова, яка фінішувала третьою в змаганнях з багатоборства у художній гімнастиці. Українка поступилася в цих змаганнях двом росіянкам – Маргариті Мамун і Олександрі Меркуловій. Ще одна українка Аліна Максименко фінішувала четвертою.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 11 золотих, 23 срібних і 26 бронзових нагород. Команда посідає п'яте місце в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.