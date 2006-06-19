Україна у разі виграшу потрапить у немилість до Бен-Ладена

Терорист номер один Усама Бен-Ладен стежить за матчами Чемпіонату світу і вболіває за своїх співвітчизників – збірну Саудівської Аравії.

Про це в понеділок повідомляє РТР-Спорт із посиланням на один арабський телеканал.

За повідомленням каналу, Бен-Ладен вірить у можливість виходу аравійців із групи.

Зокрема зазначається, що оголошений у розшук терорист залишився задоволеним тим, як його команда зіграла зі збірною Тунісу і вважає, що аравійцям під силу вийти із групи.

Бен-Ладен давно замічений у любові до футболу, пише канал. Відомо, що він вболіває за лондонський "Арсенал" і в середині 90-х намагався відвідувати матчі улюбленого клубу.

У понеділок о 19:00 збірна Саудівської Аравії буде грати зі збірною України.

Українська правда