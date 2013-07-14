Київське «Динамо» втратило очки в першому ж матчі нового чемпіонату Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Києві пройшов у рівній боротьбі, де у господарів поля, які вважалися номінальними фаворитами, було мало шансів на успіх. Рахунок відкрила луцька команда вже на другій хвилині матчу. Ерік Біквалфі після проходу по центру зробив передачу на хід Ярославу Кінашеві, той увійшов у штрафну і м'яким ударом пробив повз Шовковського - 0:1.

Кияни зуміли зрівняти рахунок в середині тайму, на 28-й хвилині, завдяки точному удару дебютанта команди Демьєрсі Мбокані - 1:1. Надалі гра йшла на зустрічних курсах і навіть в кінцівці гри кияни не зуміли отримати перевагу. Атаки поперемінно йшли на ворота обох команд. Таким чином, «Динамо» втратило два очки у турнірній таблиці вже в першому турі нового чемпіонату Прем'єр-ліги.

В інших матчах першого туру дніпропетровський «Дніпро» обіграв київський «Арсенал» - 3:0, донецький «Шахтар» був сильнішим ужгородської «Говерли» - 2:0, а львівські «Карпати» на своєму полі програли полтавській «Ворсклі» - 0: 2.