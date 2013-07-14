Веслувальники принесли Україні 11-е золото Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, перемогу здобула чоловіча четвірка-каное на дистанції 1000 м.

На тему: Україна здобула десяте золото Універсіади-2013

Команда у складі Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова, Дмитра Янчука і Едуарда Шеметила пройшла дистанцію 1 км за 3 хв. 37,89 с. Вони зуміли на 0,6 с. випередити четвірку з Росії. Третє місце посіли веслувальники з Польщі.

Таким чином, на даний момент в активі збірної України 11 золотих, 17 срібних і 22 бронзових нагороди – 50 медалей. Команда посідає 5-е місце в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.