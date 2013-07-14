Веслувальники принесли Україні 11-е золото Універсіади
14:31, 14 липня 2013Спорт
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На XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані відбулися фінали в змаганнях з веслування на байдарках і каное, де збірна України виборола золоту медаль.
В активі збірної України 50 медалей / Фото : KAZAN2013.RU
Як повідомляє офіційний сайт змагань, перемогу здобула чоловіча четвірка-каное на дистанції 1000 м.
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Команда у складі Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова, Дмитра Янчука і Едуарда Шеметила пройшла дистанцію 1 км за 3 хв. 37,89 с. Вони зуміли на 0,6 с. випередити четвірку з Росії. Третє місце посіли веслувальники з Польщі.
Таким чином, на даний момент в активі збірної України 11 золотих, 17 срібних і 22 бронзових нагороди – 50 медалей. Команда посідає 5-е місце в загальному заліку.
Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.
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