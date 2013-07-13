Україна здобула десяте золото Універсіади-2013

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у фіналі українському стрілку протистояв італієць Валеріо Граціні.

Основна серія фінального матчу завершилася внічию – 10:10, і для визначення переможця була необхідна перестрілка. Тут нерви міцнішими були у Никанорова – 1:0.

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Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 10 золотих, 16 срібних і 21 бронзова нагорода – 47 медалей. Команда обіймає п'яте місце у загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.