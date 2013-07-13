Універсіаду в Казані подивилася майже половина населення світу

Про це міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив агентству Р-Спорт, повідомляє РІА Новости.

Універсіада в Казані, яка стала наймасовішою в історії за кількістю учасників, стартувала 6 липня і завершиться 17.

"Зараз усе працює на найвищому рівні. Змагання відбуваються на рівні Олімпіади, палаци переповнені. Ми поки дуже задоволені. Є величезна телеаудиторія, що зростає: за сьогоднішніми нашими даними, 3 мільярди людей на планеті дивляться і подивилися трансляції Універсіади в 115 країнах світу", - сказав Мутко.

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"Не приховую, що ми дуже хвилювалися, адже після (Олімпійських ігор у Москві) 1980 року в нашій країні таких великих змагань не проводилося. Перші дні були хвилюючі, протягом яких, можливо, і були деякі проблеми", - додав він.

Міністр спорту Росії порівняв організацію змагань такого рівня з гірськолижним спортом.

"Тут як у гірських лижах: останній поворот найскладніший, втрачається концентрація, проґавив поворот - і падаєш. Залишилося п'ять днів, і ми сповнені рішучості завершити на такому ж рівні. Поки останній гість не виїде, ми повинні працювати", - резюмував співрозмовник агентства .