Феррейра: Шахтар - велика команда, а Динамо мене не цікавить

Як повідомляє football.ua, найбільше уваги представників ЗМІ отримав перший аргентинець у складі Шахтаря Факундо Феррейра.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, Феррейра розповів, що свій перший гол за Шахтар присвятить "сім'ї, друзям і всім, хто допомагає мені в дану хвилину".

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Також футболіст повідомив, що знає багато про свою нову команду.

"Знаю, що клуб є чемпіоном країни та володарем національного кубка. Мене вразила гра з дортмундською Боруссією", - сказав він.

"Шахтар - велика команда, а Динамо мене не цікавить", - заявив Феррейра, відповідаючи на питання, чому минулого року у нього не склалося з переходом в київський клуб, який цікавився аргентинцем.

Крім аргентинця, сьогодні отримали футболки бразильці Веллінгтон Нем, Фред, Фернандо та українці Воловик і Сарнавський. Після спілкування з представниками ЗМІ гравці вирушили на газон Донбас Арени, щоб провести відкрите тренування.