Українські легкоатлети завоювали ще два золота на Універсіаді

Як повідомляє офіційний сайт змагань, переможцями турніру стали чоловіча і жіноча естафетні команди.

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У жіночій естафеті 4х100 метрів українки виступали в складі Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремень і Вікторія П‘ятаченко. Українки подолали дистанцію за 42,77 секунди. Другими фінішували спорстменки США, третє, - Польщі.

В аналогічній чоловічій естафеті 4х100 метрів українці виступали в складі Руслан Перестюк, Сергій Смелик, Ігор Бодров і Віталій Корж, пробігши дистанцію за 38,56 сек. Друге місце на рахунку збірної Японії, третє - Польщі.

Також у складі збірної України сьогодні срібну медаль завоював борець вільного стилю Павло Олійник (вагова категорія до 96 кг), а бронзову - плавець Сергій Фролов - на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Таким чином, на даний момент у скарбничці збірної України 46 нагород - 9 золотих, 16 срібних і 21 бронзова.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.