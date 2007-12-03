У Швейцарії представили офіційний м`яч Євро-2008 (фото)

На церемонії жеребкування Євро-2008 в Люцерні був представлений офіційний м`яч турніру adidas EUROPASS.

Андреас Іваншитц і Александр Фрей, капітани збірних Австрії і Швейцарії, представили і першими випробували новий м`яч, відзначає офіційний сайт УЄФА. Як заявляє компанія adidas, EUROPASS володіє особливою поверхнею, яка "дозволяє гравцям ідеально контролювати і направляти його в будь-яких погодних умовах".

Назва EUROPASS символізує зв`язок між альпійськими сусідками, Австрією і Швейцарією. Крім того, вона означає передачі, якими гравці обмінюватимуться під час Євро-2008, а також співпрацю між уболівальниками різних країн Європи.

Національні прапори двох країн стали частиною дизайну м`яча. Дванадцять чорних крапок містять в собі графічні елементи, розроблені УЄФА як доповнення до логотипу Євро-2008. Ці елементи символізують пристрасть, дружбу, дію, тренування, уболівальників і переможний гол. Вони проявляються як водяні знаки на чорних крапках.