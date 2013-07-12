Київське Динамо стало найдорожчим клубом України

Сукупна вартість футболістів київського «Динамо» на сьогодні дорівнює 142 мільйонів євро, в той час, як гравців «Шахтаря» - 139 млн. Про це повідомляє сайт transfermarkt.de, що спеціалізується на трансферному ринку.

Серед причин, через які «Динамо» обігнало «Шахтар», домінують дві: у літнє міжсезоння кияни мало продавали гравців, але багато купували, а донецький клуб навпаки. Завдяки активній трансферній політиці «Динамо» посилилося низкою дорогих виконавців – Ленс, Беланда, Мбокані. «Шахтар» теж купував гравців, в основному бразильських, але витрати з лишком були перекриті вигідними продажами провідних футболістів клубу. А це у свою чергу не могло не позначитися на сукупній вартості всієї команди.

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Разом з тим, «Шахтар» став лідером за трансферними заробітками, поступаючись у Європі тільки португальському «Порту». За даними transfermarkt.de, гірники вже виручили 67,5 млн. євро. А п'ятірка лідерів серед клубів виглядає так: «Порту» (Португалія) – 70 млн. євро, «Шахтар» - 67,5, «Атлетіко» (Іспанія) – 60, «Сантос» (Бразилія) – 57, «Боруссія» (Д, Німеччина) - 43,4.