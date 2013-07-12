Сьогодні стартує Чемпіонат України з футболу
13:14, 12 липня 2013Спорт
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В Україні розпочинається новий футбольний чемпіонат.
Першими за м'ячем будуть ганятися Таврія і Зоря
Сьогодні в Сімферополі матчем місцевої «Таврії» з луганською «Зорею» (трансляція на телеканал Футбол о 20.00) розпочнеться новий український футбольний чемпіонат. Про це повідомляє Радіо Свобода
У суботу зіграють запорізький «Металург» та «Іллічівець», «Дніпро» та «Арсенал».
У неділю відбудуться матчі «Карпати» – «Ворскла», «Шахтар» – «Говерла», «Динамо» – «Волинь» і «Севастополь» – «Чорноморець».
Завершиться перший тур у понеділок центральним протистоянням у Харкові. Гратимуть віце-чемпіон України «Металіст» і п’ятий за підсумками минулого сезону донецький «Металург».
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