Сьогодні стартує Чемпіонат України з футболу

Сьогодні в Сімферополі матчем місцевої «Таврії» з луганською «Зорею» (трансляція на телеканал Футбол о 20.00) розпочнеться новий український футбольний чемпіонат. Про це повідомляє Радіо Свобода

У суботу зіграють запорізький «Металург» та «Іллічівець», «Дніпро» та «Арсенал».

У неділю відбудуться матчі «Карпати» – «Ворскла», «Шахтар» – «Говерла», «Динамо» – «Волинь» і «Севастополь» – «Чорноморець».

Завершиться перший тур у понеділок центральним протистоянням у Харкові. Гратимуть віце-чемпіон України «Металіст» і п’ятий за підсумками минулого сезону донецький «Металург».