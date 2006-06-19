Блохін обіцяє показати сьогодні зовсім іншу збірну

Головний тренер збірної України Олег Блохін заявив, що спекотна погода не стане виправданням невдалій грі його команди в майбутньому матчі із збірною Саудівської Аравії. Напередодні матчу головний тренер збірної України поділився з журналістами деякими своїми думками. Блохін сказав: "Якщо піде сніг, ми будемо задоволені".

Тренер також відзначив, що його команда вивчила свої помилки в матчі з іспанцями і виступить в наступній грі так, як команди США і Гани зіграли після своїх невдач."От вам - класичний приклад роботи над помилками, - сказав тренер. - Їх другі матчі повністю відрізнялися від перших. І ви побачите зовсім іншу збірну України. Я вам це обіцяю".

Також фахівець сказав, що сподівається на вдалу гру Андрія Шевченка. "Він готується до матчу. Лікарі вважають, що він в хорошій формі", - сказав Блохін.Тим часом, проблеми збірної продовжуються - вже в Гамбурзі одержав травму захисник Володимир Єзерський. Його травма додасть Блохіну головного болю, а якщо враховувати, що раніше травми одержали Чигрінський, Шуст, Воробей і Гусєв, то ситуація виглядає критичною.Як би там не було - українцям потрібно зіграти вище своїх сили оскільки відступати абсолютно нікуди.

Корреспондент