Чорноморець отримав суперника у Лізі Європи

Одеський «Чорноморець» дізнався ім’я свого суперника в другому кваліфікаційному раунді футбольної Ліги Європи.

18 липня одесити прийматимуть молдовську «Дачію», а 25 липня поїдуть до неї в гості, повідомляє Радіо Свобода.

У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда з Кишинева за підсумками двох матчів здолала опір албанської «Теути» за рахунок виїзного голу. На виїзді «Дачія» поступилася 1:3, але вдома змогла компенсувати відставання – 2:0.