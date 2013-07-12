Чорноморець отримав суперника у Лізі Європи
07:43, 12 липня 2013Спорт
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«Чорноморець» у Лізі Європи зіграє з молдаванами.
Чорноморець першим стартує в єврокубках
Одеський «Чорноморець» дізнався ім’я свого суперника в другому кваліфікаційному раунді футбольної Ліги Європи.
18 липня одесити прийматимуть молдовську «Дачію», а 25 липня поїдуть до неї в гості, повідомляє Радіо Свобода.
У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда з Кишинева за підсумками двох матчів здолала опір албанської «Теути» за рахунок виїзного голу. На виїзді «Дачія» поступилася 1:3, але вдома змогла компенсувати відставання – 2:0.
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